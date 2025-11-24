SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus do transporte coletivo, três carros e uma moto, na zona norte de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (24).

O acidente ocorreu por volta de 6h50, na estrada do Sabão, na Freguesia do Ó, na região da Brasilândia, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que atua no local com seis equipes.

De acordo com os bombeiros, uma adolescente de 16 anos teve traumatismo craniano grave e foi levada ao PS Brasilândia. O motorista, de 52 anos, também teve traumatismo craniano e trauma de tórax. Ele foi encaminhado ao PS Mandaqui.

Outra mulher, de 31 anos, teve ferimentos na cabeça e foi levada ao PS Taipas. Uma quarta vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Mas após bater nos veículos, o coletivo invadiu um comércio.

A Polícia Militar também está no local.

Agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) monitoram e operacionalizam o trânsito na região. Desvios são feitos pelas ruas Euridice Bueno, Prof. Luiz Barbosa e Dr. Diogo Canteras Garcia.

A SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte) e a SPTrans informaram que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte apura a ocorrência envolvendo um ônibus da Norte Buss, sentido centro. O coletivo operava pela linha 9785/10 Vl. Terezinha?Metrô Barra Funda, que está sendo desviada. Um boletim de ocorrência será registrado.