PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um piloto de motocicleta morreu neste domingo (23) durante uma manobra em uma apresentação no parque Beto Carrero World, em Penha (SC).

Lurrique Ferrari era um dos pilotos da atração Hot Wheels Epic Show e morreu no fim da tarde de domingo após bater a cabeça enquanto subia em uma rampa.

O corpo será velado nesta segunda-feira (24) em Adamantina (SP), cidade natal do piloto, e o enterro está previsto para a manhã de terça (25).

Em nota, o Beto Carrero World afirmou que está prestando suporte à família do piloto e iniciou protocolos internos para apurar as causas do acidente. A apresentação desta segunda-feira (24) do show foi cancelada.

Ferrari se acidentou quando saía de uma rampa e se preparava para saltar para outra, momento em que acabou batendo a cabeça na ponta da estrutura, sofrendo um traumatismo grave.

Ele foi atendido pelos bombeiros do parque e encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, onde chegou a ser submetido a um procedimento cirúrgico, mas acabou falecendo no fim da tarde.

Ferrari era atleta de "wheeling" (manobra em que o piloto empina a motocicleta sobre uma única roda) e de "stunt riding", que inclui uma série de manobras de acrobacia, e trabalhava no Beto Carrero World desde dezembro de 2024.

"Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", disse o parque em comunicado.

Pelas redes sociais, onde tinha mais de 30 mil seguidores, Ferrari compartilhava vídeos de suas rotinas de treino e apresentações no parque. Ele já havia se apresentado na China, na França e nos Emirados Árabes Unidos.