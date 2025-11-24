SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cabeleireiro José Roberto Silveira, 59, foi encontrado morto, na tarde de sábado (22), com sinais de asfixia e marcas de violência, na casa em que morava, no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.
Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança saindo da casa dele. A polícia identificou os suspeitos, que estão sendo procurados.
Câmeras de monitoramento da rua mostraram quando o cabeleireiro saiu com o carro da garagem de casa, na rua Pio XI, à 1h39 do sábado. Ele retornou às 2h13.
Vizinhos relataram que ouviram barulhos de conversas, música e de objetos sendo quebrados durante a madrugada.
As mesmas câmeras registraram quando dois homens deixaram a casa de Silveira a pé, às 5h53.
O corpo só foi encontrado à tarde, após a mãe dele, de 98 anos, acionar uma sobrinha. A idosa, que mora no imóvel e tem limitações para se locomover, estranhou quando Silveira não apareceu para cuidar dela e não atendeu as ligações.
A sobrinha foi ao local com um amigo e, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), encontrou o o cabeleireiro já morto. Ele estava nu, com punhos e joelhos amarrados por fios, com meias na boca e sinais de asfixia.
O caso foi registrado como homicídio no 14º DP de Pinheiros e foi solicitado assessoramento ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). O imóvel, onde também funcionava o salão de Silveira, passou por perícia.
Nas redes sociais, o cabeleireiro compartilhava imagens de seu dia a dia, falava sobre a expectativa da chegada aos 60 anos. Também mostrava a rotina auxiliando a mãe a fazer exercícios.
Diversas pessoas lamentaram a morte de Silveira em suas redes sociais.
Ninguém foi preso até o momento e a Polícia Civil investiga o caso.
