RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas pessoas foram mortas a tiros e outras quatro ficaram feridas após ocupantes de um carro passarem atirando ao lado da quadra da escola de samba Unidos da Vila Kennedy, na avenida Brasil, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite deste domingo (23).

Isaque Alexandre de Oliveira, 18, e Michail Douglas Damasceno Barbosa, 34, morreram ainda no local. Os outros feridos foram levados ao hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, zona oeste.

A Polícia Militar afirmou que, segundo relatos iniciais, ocupantes de um carro não identificado passaram pelo local atirando. Equipes do 14° batalhão, de Bangu, foram acionadas na madrugada desta segunda (24) e encontraram pessoas baleadas na travessa Ceuta, via que fica ao lado da quadra.

Um evento de pagode acontecia dentro da quadra neste domingo. No sábado (22), a escola de samba lançou o enredo para o Carnaval de 2026, sobre a Cufa (Central Única das Favelas).

Em nota, a escola disse que "a quadra estava alugada para uma produtora externa, responsável integral pelo evento realizado", e que, "portanto, tratava-se de uma atividade sem qualquer vínculo organizacional com a agremiação".

A reportagem procurou a presidência da agremiação e o contato responsável pela organização do evento, mas não houve resposta.

A escola disse ainda que o ataque a tiros aconteceu nas proximidades, e não dentro da quadra, e lamentou a circulação de imagens do evento de lançamento do enredo, ocorrido na noite anterior, atribuído ao episódio do ataque a tiros.

"Não temos domínio sobre a segurança das áreas externas, que dependem exclusivamente das autoridades competentes", disse a escola. "A agremiação lamenta profundamente o ocorrido e presta solidariedade às famílias das vitimas".

A quadra da Unidos da Vila Kennedy fica na avenida Brasil, na altura do bairro que batiza a escola de samba. As comunidades de Bangu e Campo Grande que ficam às margens da via expressa vivem há pelo menos um ano uma disputa entre milicianos e traficantes.

Relatos de moradoresd à polícia indicam que traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) da Vila Aliança, em Bangu, e milicianos tentam ocupar comunidades que foram tomadas pelo CV (Comando Vermelho).

No último ano, a Carobinha, comunidade em Campo Grande dominada pela milícia, passou a ser alvo de invasões do Comando Vermelho. Em Bangu, a comunidade do Catiri também é disputada entre milicianos e traficantes.