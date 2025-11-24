SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher ficou presa sob escombros após um ônibus atingir uma cabine de concreto no Terminal Rodoviário do Méier, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde de ontem.

Duas pessoas ficaram feridas. Maria do Socorro Ferreira Rocha, 45, e José Maurício de Oliveira Neves, 67, foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, segundo o Corpo de Bombeiros.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra duas pessoas tentando tirar a mulher dos escombros. O acidente ocorreu por volta das 15h15. Bombeiros do 2º Grupamento de Bombeiros Militar (Méier) foram acionados para atender a ocorrência na avenida Amaro Cavalcanti.

Neves foi atendido e recebeu alta hospitalar, segundo a direção do Hospital Municipal Salgado Filho. A unidade informou que não houve registro de entrada da paciente Maria do Socorro Rocha.

O Rio Ônibus informou que lamenta o ocorrido, cujas causas ainda não são conhecidas. Em nota, a empresa diz que aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente.