A reparação e o bem-viver serão temas da 2ª Marcha de Mulheres Negras, que pretende reunir 1 milhão de pessoas, em Brasília, dia 25 de novembro. Para detalhar suas propostas de reparação, a marcha lançou o Manifesto Econômico, com propostas em sete eixos.



A lista inclui a criação de um fundo, a taxação de grandes fortunas, redução da taxa de juros, blindagem do orçamento social, reformas agrária e urbana, além de linhas de crédito e ações afirmativas em empresas que atendem à administração pública.

As mulheres negras são quase 60 milhões no país, uma em cada três brasileiros, e o grupo populacional mais afetado pela pobreza, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Elas são as maiores vítimas da limitação ao aborto legal, feminicídio, pobreza, ausência de moradia, recebem os piores salários, então, políticas que garantam uma reversão desses indicadores precisam ser adotadas para se fazer justiça, afirmou a coordenadora do Movimento Negro Unificado (MNU), Simone Nascimento.

Um dos setores que requerem reparação é o de povos de terreiro. Nas últimas semanas, a Polícia Militar de São Paulo entrou armada em uma escola, após uma criança desenhar a orixá Iansã, em uma atividade. A violência da abordagem evidencia o racismo religioso, na avaliação de Mãe Nilce de Iansã.

A discriminação, lembrou, também se expressa na agressão a praticantes, como Kayllane, uma menina de 11 anos apedrejada ao sair de um culto, em 2015, além de depredação de centros e apreensão de objetos sagrados.

Nós, que sofremos com o racismo religioso, temos pedido, inclusive, políticas políticas de proteção, afirmou Nilce, do Ilê Omolu Oxum. Porque é muito triste você construir um Egbé (casa/comunidade), comprar seu material, fazer tudo com sacrifício, porque assim se constrói uma casa de orixá, um templo sagrado, e vir alguém destruir.

Para ela, outra forma de racismo religioso é o não reconhecimento. A prefeitura do Rio, citou, em um intervalo de seis dias, publicou e revogou, em março, resolução que reconhecia o papel dos centros e de práticas tradicionais, como banhos de ervas, na promoção da saúde.

Continuamos na luta, principalmente, para evitar a mortes de mulheres pretas, a maioria entre mortes maternas por causas evitáveis (aquelas que poderiam ter sido prevenidas), destacou Mãe Nilce, que é também coordenadora nacional da Rede Nacional de Religiões Afro-brasileiras e Saúde (Renafro).