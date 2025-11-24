SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto todo o estado de São Paulo segue sob alerta para temporais, o volume de chuva registrado em últimas 24 horas até a manhã desta segunda-feira (24) chegou a 180 milímetros em Ubatuba, no litoral norte. A marca é maior do que a média para todo o mês de novembro, de 136 milímetros, segundo a Defesa Civil paulista.

Já Caraguatatuba e Peruíbe tiveram, respectivamente, 122 milímetros e 120 milímetros. Até a manhã desta segunda, as cidades não haviam registrado vítimas, mas pontos de alagamento e quedas de árvore.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) tem alerta de tempestade válido até a manhã desta terça-feira (25) para toda a faixa litorânea de Paraná e São Paulo, além do norte catarinense e do sul do Rio de Janeiro.

O volume de chuva pode superar 100 milímetros, com ventos superiores da 100 km/h e queda de granizo.

Já o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) tem dois alertas vigentes para Ubatuba, um de risco hidrológico e outro de deslizamentos.

De acordo com a Defesa Civil paulista, tanto Ubatuba quanto Caraguatatuba podem ter volumes significativos de chuva até esta terça (25).