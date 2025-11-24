PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma tempestade de granizo em Guarapuava, no interior do Paraná, causou a queda de pedras de gelo do tamanho de ovos de galinha neste domingo (23).

De acordo com a prefeitura municipal, foram ao menos 103 chamados recebidos pela Defesa Civil no domingo, todos relacionados a danos em telhados de residências.

Foram distribuídas lonas e outros materiais para assistência emergencial direta na proteção das casas atingidas.

Segundo a prefeitura, uma equipe estava focada na comunidade de Palmeirinha e outra na localidade de Coqueiros, além de três equipes de logística fazendo entregas e outra equipe da Secretaria de Obras para reforçar atendimentos.

Também houve registro de granizo nas cidades próximas de Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul e Pinhão.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), serviço estadual de meteorologia, 32 estações meteorológicas atingiram a média histórica para o mês neste domingo, e oito registraram o maior volume de chuvas em novembro nos últimos 10 anos.

O acumulado em Guarapuava chegou a 179,2 mm de chuva, acima da média histórica de 134 mm.

A previsão indica que a chuva no estado deve seguir até terça-feira (25), com a chegada de uma massa de ar seco.