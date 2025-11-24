SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A página principal do site do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia), vinculado ao governo federal, exibiu nesta segunda-feira (24) a propaganda de uma plataforma de apostas no estilo caça-níquel virtual, popularmente conhecido como jogo do tigrinho.

A Folha de S.Paulo constatou a situação às 14h, em acessos por computador e celular, e questionou o órgão a respeito por volta das 14h15, e o Ministério da Agricultura às 14h33.

Até por volta das 15h o anúncio ainda aparecia para quem acessava o portal. Minutos depois, o site passou a apresentar erro e, às 15h10, saiu do ar. Voltou minutos depois, já sem a propaganda.

Não há informações sobre o que acarretou o problema. Procurado, o órgão ligado ao governo Lula ainda não se manifestou.

O jogo do tigrinho se mostrava na aba "avisos meteorológicos", a primeira a ser aberta quando se acessa o site, e sobrepunha o espaço destinado ao mapa do Brasil. Nas demais, como previsão do tempo, satélite e previsão numérica, a situação permanecia normal.

Mestre em direito constitucional e professor de direito administrativo da Fasc (Faculdade de Santa Cruz do Rio Pardo), o advogado João Gabriel Lemos Ferreira diz que a situação "é inadmissível".

"A Constituição é intolerante com qualquer tipo de informação governamental que não veicule atos, programas, obras, serviços ou campanhas destinados à população", diz.

"Nenhuma propaganda de pessoa física ou jurídica é admitida pelo ordenamento brasileiro, que prevê publicidades em caráter educativo, informativo ou de orientação social", acrescenta.

CRISE NO INMET

No ano passado, servidores do Inmet chegaram a paralisar atividades contra o que chamaram de desmonte do órgão ligado ao Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária).

O órgão é o serviço oficial de meteorologia do Brasil. Suas informações subsidiam diversas políticas públicas, como a Política Nacional de Mudança do Clima, e servem de alerta para órgãos de prevenção a tragédias, como a Defesa Civil.

A principal crítica abrangia orçamento.

Nos últimos anos, o Inmet enfrentou cortes de orçamento seguidos, o que impactou a mão de obra e a manutenção da infraestrutura, como das estações.

O dinheiro para viabilizar o órgão era de R$ 29,1 milhões em 2020 e foi cortado a quase a metade em 2023.

No ano passado, segundo o Portal da Transparência, o orçamento foi recuperado, com um valor empenhado de R$ 32,1 milhões.

Em novembro, o Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou plano para reestruturar o instituto, com aporte de R$ 200 milhões e modernização da infraestrutura.

