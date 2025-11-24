SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um empresário de 40 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (24) no bairro Novo Osasco, em Osasco (SP).

Leandro de Oliveira foi morto em frente ao lava-rápido que era dono. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime.

Dois homens se esconderam embaixo de um caminhão antes de dispararem contra o empresário. No vídeo, é possível ver que Leandro chega ao local por volta das 1h43, desce do veículo, uma BMW, e caminha até a porta do estabelecimento.

Em poucos segundos, um dos homens saca a arma e atira diversas vezes contra a vítima. Leandro morreu no local.

Após atirarem, os suspeitos fugiram com o carro da vítima. Na manhã de hoje, o veículo foi encontrado no bairro Metalúrgico, a cerca de 3 km do local, e encaminhado a perícia. O caso foi registrado como roubo a veículo no 5º DP da cidade, que tenta identificar os autores do crime.

Família acredita que Leandro foi vítima de uma emboscada. Benedita, mãe de Leandro, afirmou ele era um homem trabalhador e um bom filho. "Sempre respeitou a mim e ao pai. Não esperava perder ele dessa forma, quero justiça", disse em entrevista à TV Record.

Os pertences do empresário foram encontrados no veículo, segundo os familiares. "Eu acredito que foi uma maldade que fizeram com ele, alguém que ele conhecia", afirmou a mãe.