SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O médico psiquiatra Rodrigo Barros Cavalcanti, 35, foi achado morto dentro do apartamento onde morava, no bairro de Patamares, em Salvador (BA).

Rodrigo foi achado sem vida por familiares na noite do sábado (22). As informações são da Polícia Civil da Bahia.

Corpo de Rodrigo tinha sinais de violência física, mas a causa da morte não foi divulgada. Ainda segundo a polícia, o exame necroscópico já foi realizado, mas o resultado ainda não foi liberado.

Caso é investigado pela 1º Delegacia de Homicídios (Atlântico). Os investigadores vão analisar o circuito interno de segurança do prédio onde o médico morava para verificar se ele recebeu alguma visita no dia em que foi morto.

Até o momento, ninguém foi preso. "Diligências investigativas e oitivas estão sendo realizadas pela unidade policial especializada, a fim de esclarecer as circunstâncias do óbito", afirmou a Polícia Civil.

Natural do Recife (PE), Rodrigo formou-se médico pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, em 2014. Ele possuía registro de qualificação de especialista na área de psiquiatria e atuava no (CAPSi) Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil da cidade de Conceição de Jacuípe.

Prefeitura de Conceição de Jacuípe lamentou a morte do médico pernambucano. "Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento de Rodrigo, um profissional dedicado. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor. Que seu legado siga presente no cuidado e na humanidade que sempre demonstrou".

Conselho Regional de Medicina da Bahia também lamentou a morte de Rodrigo e afirmou ter recebido a notícia com "profunda consternação". "Estamos profundamente entristecidos pela interrupção tão precoce da vida deste colega, que, apesar da pouca idade, já se dedicava com competência à sua especialidade e tinha toda uma trajetória pela frente. Que as investigações avancem com celeridade e que a justiça prevaleça. Envio um abraço afetuoso aos familiares. Que Deus o acolha em sua infinita misericórdia", diz nota assinada pelo presidente do órgão, Otávio Marambaia.