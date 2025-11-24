RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma empresária de 30 anos morreu na manhã deste domingo (23) enquanto praticava rapel numa cachoeira em Analândia, no interior de São Paulo.

Amanda de Souza Patene sofreu uma queda de uma altura de seis metros e chegou a ser socorrida com o auxílio de um helicóptero da Polícia Militar na Cachoeira da Bocaina, mas teve a morte constatada ao chegar ao hospital.

O local em que ela sofreu acidente é de difícil acesso, o que obrigou o resgate a acionar a PM. Em seguida, ela foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e teve uma parada cardiorrespiratória. Foi levada para a Santa Casa de Pirassununga, mas não resistiu.

A polícia informou que ela, que era de Cosmópolis, também no interior paulista, trabalhava em uma empresa de rapel como responsável por preparar a logística para que os clientes pudessem praticar a modalidade.

Era considerada uma profissional experiente e ia na frente dos outros praticantes, para auxiliar no que fosse preciso durante a descida.

A apuração inicial indica que a queda ocorreu quando ela estava a cerca de seis metros do chão, conduzindo um grupo de aproximadamente dez praticantes. O local tem uma queda livre de cerca de 60 metros.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Limeira e a Polícia Civil vai investigar a morte. O corpo deve ser velado na terça-feira (25) em Cosmópolis, onde ela tinha uma empresa alimentícia.