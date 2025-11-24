JUIZ DE FORA, MG (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina estão em alerta vermelho para grande perigo de tempestades até terça-feira (25). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo.

Possibilidade de queda de granizo, ventos de mais de 100 km/h e volume de chuva superior a 100 milímetros. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou hoje que ao menos quatro estados podem ser atingidos.

Alerta de "grande perigo". A previsão aponta tempestade intensa, com risco de danos a prédios, cortes de energia, destruição de plantações, queda de árvores, alagamentos e impactos no transporte rodoviário."

Previsão indica fim do alerta para amanhã pela manhã. Segundo o órgão, a tempestade chegou na região no início da tarde e deve seguir até as 8 horas de amanhã.

Em caso de situação de perigo, procure abrigo. É recomendado evitar permanecer em ar livre, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Obtenha informações nos contatos de emergência, caso necessário.

Áreas sob alerta: Sul Fluminense, a região Metropolitana de Curitiba, o Vale do Paraíba Paulista, o Litoral Sul Paulista, a Região Metropolitana de São Paulo, o Norte Catarinense e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro estão.

Tags:

Chuva