SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina provocaram estragos em vários municípios, deixaram dezenas de desalojados e uma cidade ficou parcialmente submersa.

Pelo menos 25 cidades foram fortemente atingidas pelas chuvas registradas no estado desde o sábado (22). As informações são da Defesa Civil de Santa Catarina e dos órgãos de segurança dos municípios afetados.

Até a tarde desta segunda-feira, 361 residências foram danificadas no estado. Cerca de 113 pessoas precisam deixar suas casas e buscar abrigos em outros locais, como casas de parentes e amigos, ou locais designados pelas prefeituras locais.

Região do Vale de Itajaí foi a mais afetada. Na cidade de Luiz Alves, a água chegou ao nível do teto das casas em algumas partes, deixando a cidade parcialmente submersa. No total, foram registrados 114 milímetros de água em seis horas.

Volume intenso de chuva provocou alagamentos generalizados em Luiz Alves. Diversas casas foram inundadas, algumas ruas viraram rios. A prefeitura cancelou as aulas e também o atendimento em um posto de saúde nesta segunda-feira. Um abrigo foi aberto para receber moradores.

Ainda no Vale do Itajaí, as cidades de Ibirama, Petrolândia e Lontras também estão em estado de alerta. Na região norte catarinense, as principais cidades afetadas são Massaranduba, Balneário Barra do Sul e Joinville. No oeste do estado, as chuvas fortes atingiam principalmente Seara, Rio das Antas, Cunha Porã e Fraiburgo.