O mundo da música acordou de luto nesta segunda-feira (24) com a morte do cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff , aos 81 anos. Ícone do reggae, ator e ativista, Jimmy Cliff deixa uma obra que atravessou fronteiras, inspirou gerações e encontrou no Brasil, especialmente no Maranhão, um lar afetivo e musical.

A notícia repercutiu fortemente entre artistas brasileiros, que destacaram a importância de Cliff para a música mundial e para a formação da identidade afrodiaspórica no país.

O cantor e compositor Gilberto Gil, nas suas redes sociais, lembrou a influência direta do jamaicano em seu trabalho e no surgimento do reggae moderno.

Jimmy Cliff influenciou e seguirá influenciando minha música. Obrigado por tanto, escreveu Gil nas redes sociais. Ele destacou ainda que Bob Marley estoura nos rádios depois do Cliff, inclusive pela mesma gravadora, situando Cliff como um dos pilares originais do gênero.

Já o cantor e compositor Chico César emocionou-se ao lembrar a importância histórica e política do jamaicano.

Hoje nós perdemos um mestre, um mestre da música afrodiaspórica, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, junto com Peter Tosh e Bob Marley, instaurou uma revolução uma revolução que sai da Jamaica representando o sentimento de todos os pretos emigrados nas Américas, e essa música se torna sucesso no mundo inteiro.

Chico também falou sobre o impacto pessoal da convivência com o artista: Eu sou muito admirador. Tive a oportunidade de discutir com Jimmy Cliff na Austrália, na Nova Zelândia, depois em Singapura, participando de festivais. Uma criatura muito doce, muito educada, que amava o Brasil. Jimmy, eterno para sempre. Irmão, vai com Deus.

No Maranhão, onde o reggae é parte constitutiva da cultura local, a morte de Cliff ganhou dimensão especial. Para o jornalista e DJ Ademar Danilo (à esquerda na foto principal, ao lado de Vivian Crawford, diretor do Institute of Jamaica, e de Cliff), diretor do Museu do Reggae, a perda toca diretamente a identidade musical do estado.

O dia amanheceu triste, resumiu ele, antes de explicar a importância do artista para a história do reggae no Brasil.

Ademar Danilo lembrou que o Maranhão foi um dos primeiros lugares fora da Jamaica a adotar a música de Cliff como trilha de sua vida cotidiana.