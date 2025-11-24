RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Agentes das forças de segurança do Governo do Estado do Rio de Janeiro removeram, nesta segunda-feira (24), 593 toneladas de materiais usados como barricadas em cinco municípios, áreas alvo da Operação Barricada Zero. Sete pessoas foram presas.

Na Cidade de Deus, zona oeste, equipes retiraram blocos de concreto, pneus e colchões da rua Zózimo do Amaral, paralela à Estrada dos Bandeirantes, rota essencial para moradores que seguem para a Barra da Tijuca, Curicica e Taquara, na zona sudoeste. Também houve atuação na avenida Cidade de Deus, às margens do canal Arroio Fundo, onde foram removidas pedras fincadas no solo.

Além do Rio, forças de segurança atuam em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Queimados.

"Nossa ideia é as prefeituras fazerem o monitoramento, e a retirada será planejada para darmos segurança para a população e para quem está ali trabalhando", disse o governador Cláudio Castro (PL). "Criaremos um sistema de gratificação para os batalhões que retirarem e não permitirem que essas barricadas sejam reinstaladas", acrescentou.

A operação foi coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional e reúne equipes das secretarias de Polícia Militar, Polícia Civil, Infraestrutura e Obras Públicas, Cidades, Habitação de Interesse Social, além da Emop, do Instituto de Segurança Pública e de administrações municipais.

Essa é a primeira etapa do programa Barricada Zero, anunciado pelo governo do Rio de Janeiro. O plano repete o nome da campanha de remoção de barricadas de Belford Roxo, do prefeito Márcio Canella (União), da base aliada do governador.

Segundo o governo, o estado tem atualmente 13.604 obstruções mapeadas, registradas através de drones ou relatos enviados ao Disque Denúncia. O número, segundo ele, pode ser maior.

O governador afirmou que há quatro tipos de barricada no estado: as formadas por entulhos; as feitas com escavação do asfalto; as de concreto; e as chamadas pela polícia de "obras de engenharia", tratadas como mais complexas para serem retiradas. Algumas têm uso de eletrificação.