RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um trabalhador de 40 anos de idade morreu na manhã deste domingo (23) após o tombamento de um guindaste responsável pela montagem de uma árvore de Natal no Centro de Manaus.

Antônio Paulo Rodrigues de Souza e os outros feridos eram funcionários da empresa responsável pela montagem. Segundo o Governo do Amazonas, o operador do guindaste foi preso em flagrante sob suspeita de homicídio culposo (sem intenção) e lesão corporal.

Já outro homem de 47 anos de idade tinha uma fratura no pé e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Complexo Hospitalar Sul (Pronto-Socorro 28 de agosto) para um procedimento cirúrgico. O estado de saúde dele é estável.

A árvore de Natal estava sendo montada no largo São Sebastião, próximo ao Teatro Amazonas, quando o acidente ocorreu, por volta das 10h. O Samu mobilizou uma ambulância e duas motos para a ocorrência.

Uma terceira pessoa recebeu atendimento no local, sem necessidade de remoção, segundo a prefeitura. Não há confirmação se todos os três homens estavam no guindaste.

A montagem e a realização da programação de Natal no largo São Sebastião são de responsabilidade do Governo do Amazonas.

A reportagem não obteve confirmações junto ao governo estadual sobre qual empresa operava o guindaste e se os funcionários estavam com equipamentos de proteção individual.

Por meio das redes sociais, o governador Wilson Lima (União Brasil) lamentou o acontecimento. Segundo ele, as famílias das vítimas estão recebendo assistência do governo do Amazonas.

"Minha solidariedade e minhas orações estão com as famílias das vítimas que trabalhavam na montagem, que estão recebendo toda a assistência do Governo do Amazonas. Determinei a apuração rigorosa das circunstâncias do ocorrido", escreveu Wilson Lima.

"Seguimos trabalhando para que, após este momento difícil, o Largo volte a receber o espírito de união e esperança do nosso Natal", acrescentou o governador.

A gestão afirma que a Polícia Civil segue com as investigações para apurar o acidente