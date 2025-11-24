SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro entrou em estágio 2 na noite desta segunda-feira (24) em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade e provocaram vários pontos de alagamento. A previsão do tempo indica que haverá a formação de ciclone nos litorais paulista e do Rio no começo desta semana.

Rio entrou em estágio 2 (Amarelo) às 19h23. Nesta etapa, há risco de haver ocorrências de alto impacto, com elevado potencial de agravamento. Os estágios vão de 1 (mais leve) a 5 (mais grave), segundo o Centro de Operações do Rio.

Áreas com chuvas moderadas a muito fortes atingiram parte da zona norte, oeste e sudoeste, onde também foram registrados pontos de alagamento. Por volta das 19h, houve registro de chuva forte em Madureira, e moderada em Piedade, Penha, Recreio dos Bandeirantes, Grande Méier e Anchieta.

Nas próximas horas, a previsão indica que o céu ficará encoberto e terá pancadas de chuva moderadas a fortes. Há possibilidade de raios e rajadas de vento.

Chuva forte é reflexo da formação de um ciclone extratropical que deve começar a se formar entre a noite desta segunda e a madrugada de terça. A previsão do MetSul Meteorologia indica que o Rio de Janeiro deve enfrentar rajadas de vento mais fortes, com média de 50 km/h e 70 km/h.