RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cidade de Luiz Alves, no Vale do Itajaí (SC), ficou praticamente submersa nesta segunda-feira (24) após as chuvas intensas que atingem Santa Catarina desde sábado (22). O temporal provoca alagamentos, deslizamentos e destruição em diversas regiões do estado e já afeta ao menos 32 municípios, segundo boletins oficiais e prefeituras.

De acordo com a Defesa Civil, Luiz Alves registrou 150 mm de chuva em apenas 12 horas, volume próximo ao esperado para todo o mês de novembro. Em boletim complementar, acumulados chegaram a 181,6 mm entre 18h de domingo e 18h desta segunda, colocando o município entre os mais atingidos do estado.

A Defesa Civil de Santa Catarina registra até o momento 113 pessoas desalojadas e 15 desabrigadas em diferentes cidades. Há mais de 360 residências danificadas.

Bairros como Baixo Canoas, Vila do Salto, Braço da Elza, Alto Canoas, Serafim e Braço Miguel tiveram ruas transformadas em rios, residências alagadas e máquinas agrícolas submersas. Abrigos foram abertos, e as aulas foram suspensas nos períodos da tarde e da noite. Ao menos sete pessoas estão desabrigadas no município, segundo o órgão estadual.

A Defesa Civil emitiu sucessivos alertas para a região ao longo do dia, citando risco moderado a alto de alagamentos, enxurradas e deslizamentos devido ao solo encharcado. A instabilidade é causada pela atuação de um ciclone extratropical entre o Paraná e o Sudeste, que mantém a umidade elevada sobre o litoral norte e o Vale do Itajaí.

Além de Luiz Alves, Ibirama, Lontras e Petrolândia, no Vale do Itajaí, e Massaranduba, no Norte, decretaram situação de emergência. Em Lontras, o evento foi classificado como "o pior da história", com prejuízos agrícolas superiores a R$ 1,5 milhão, segundo autoridades municipais.

No Norte catarinense, Joinville teve ruas bloqueadas, alagamentos em diversos bairros e oito pessoas desabrigadas. Moradores relataram dificuldades de mobilidade e impactos diretos na rotina devido à água acumulada.

Os alertas permanecem para o Vale do Itajaí, litoral norte e municípios serranos, com possibilidade de novos episódios de enxurrada, alagamentos e deslizamentos pontuais. A Defesa Civil orienta que a população evite áreas alagadas, mantenha distância de postes e árvores e busque abrigo em locais seguros.

A chuva deve perder intensidade somente no fim desta segunda-feira. A previsão indica tempo mais firme a partir de quarta-feira (26) em grande parte de Santa Catarina, embora o risco de deslizamentos persista devido à saturação do solo.

O mau tempo também afeta Rio Grande do Sul e Paraná, onde houve registros de tempestades, granizo e danos a residências. Em cidades paranaenses, pedras de gelo chegaram ao tamanho de ovos, segundo órgãos locais.