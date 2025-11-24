SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A frente fria que passou pela região Sudeste desde o fim de semana começa a melhorar na região metropolitana de São Paulo nesta terça-feira (25). No entanto, a faixa litorânea do estado, assim como de Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, tem alerta vermelho, de grande perigo, para tempestade emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o instituto, a chuva esperada é superior a 60 mm por hora ou maior que 100 mm por dia, com ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Nesse cenário, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Essa previsão de vendaval fez com que a Marinha do Brasil emitisse um alerta de ressaca entre Cananeia e Ilhabela, com ondas de direção Sudoeste a Sudeste e altura de até 3 metros, até a noite desta terça.

O tempo instável já tem castigado os municípios do litoral paulista desde a manhã de domingo (23), com precipitação em 24 horas até superior a todo o volume esperado para o mês de novembro. São os casos de Peruíbe, com 219 mm em 24 horas; seguido por Ubatuba, com 190 mm; Bertioga, com 177 mm, e Guarujá, com 142 mm, segundo os dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Segundo cálculos do Inmet, a média de precipitação para o litoral de São Paulo nesta época do ano varia de 180 a 220 mm por mês, tomando por base o período de 1991 a 2020.

Como a previsão para esta terça é de mais chuva nessas regiões, o Cemaden avalia o risco de deslizamentos de terra como moderado, principalmente, em Ubatuba, devido ao solo encharcado, o que vai manter as equipes da Defesa Civil de prontidão para o caso de necessidade.

"A chuva persiste no decorrer desta segunda e esta terça-feira ainda é de atenção para mais chuva no litoral do Paraná, em todo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em vários locais destas regiões, ainda pode chover com moderada a forte intensidade. O litoral norte do estado do Rio de Janeiro e todo o litoral do Espírito Santo ficam em alerta nesta terça-feira para temporais, com volumes de chuva mais elevados do que nas outras áreas do litoral do Sudeste", diz a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.

Já na região metropolitana de São Paulo a previsão é que possa ocorrer chuva isolada durante esta terça. As instabilidades que deixaram o céu fechado nesta segunda (24) começam a se dissipar e o sol pode aparecer um pouco mais.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo indica que o dia ainda deva começar com muita nebulosidade e chuvas leves que tendem a diminuir no decorrer das horas, principalmente em função dos ventos úmidos e frios que sopram do oceano com rajadas moderadas. As temperaturas devem variar da mínima de 15°C à máxima que não deve superar os 24°C.

MUNICÍPIOS MAIS CHUVOSOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Peruíbe - 219 mm

Ubatuba - 190 mm

Bertioga - 177 mm

Guarujá - 142 mm

Praia Grande - 129 mm

Caraguatatuba - 124 mm

Cordeirópolis - 103 mm

São Sebastião - 103 mm

Ilhabela - 91 mm

São Vicente - 89 mm

Mongaguá - 86 mm

Ribeirão Preto - 82 mm

Santos - 80 mm

Itanhaém - 78 mm

Limeira - 69 mm

São Carlos - 58 mm

Iguape - 57 mm

Araraquara - 51 mm

Bragança Paulista - 51 mm

Cubatão - 45 mm