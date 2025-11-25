SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, resgataram na manhã de domingo (23) uma criança de 3 anos presa em um armário no interior de uma agência bancária. Apesar do susto, ela não ficou ferida.

Segundo a polícia, a criança brincava com o irmão gêmeo enquanto os pais usavam o caixa eletrônico da agência.

Durante a brincadeira, ela ficou trancada no armário feito de chapa metálica, com compartimento que não permite a abertura manual.

Os policiais, chamados pelo 190, encontraram a criança assustada e chorando após ter ficado meia hora presa. Eles precisaram usar uma ferramenta automotiva, emprestada por um familiar, para abrir o compartimento.

Após o resgate, a vítima passou por uma avaliação de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi entregue aos pais sem nenhuma lesão. A família acompanhou o resgate.