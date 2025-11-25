SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Decisão de Moraes para cumprimento de pena de Bolsonaro é iminente, Motta rompe com líder do PT na Câmara e outras notícias para começar esta terça-feira (25).

POLÍTICA

STF referenda prisão de Bolsonaro, e decisão de Moraes para cumprimento da pena é iminente. Caso de Fernando Collor é tido como precedente para execução da punição.

ECONOMIA

Isenção do IR vai beneficiar classe média do interior que votou em Bolsonaro, diz estudo. Mais da metade dos isentos vivem em cidades onde Lula perdeu no segundo turno. Medida atinge principalmente trabalhadores formais da região Centro-Sul.

COP30

Plano de Lula contra combustíveis fósseis envolverá Opep na discussão, diz presidente da COP30. Para André Corrêa do Lago, proposta brasileira deu nova dimensão política à cúpula em Belém, e quebra de resistências será buscada em diálogo com cartel petroleiro. Embaixador admite que, no momento mais tenso das negociações, temeu um colapso e ligou para o petista.

BANCO MASTER

Banqueiro Daniel Vorcaro deixa sede da PF e é transferido para prisão em Guarulhos (SP). Controlador do Master estava em carceragem da Polícia Federal desde que foi preso na segunda (17). Advogados entraram com novo pedido de soltura, desta vez no STF.

CONGRESSO NACIONAL

Justiça condena Nikolas Ferreira a pagar R$ 40 mil por chamar mulher trans de homem. Defesa do deputado citou liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Juiz entendeu que parlamentar do PL-MG precisa reparar danos morais a mulher trans.

VIOLÊNCIA

Lei Mariana Ferrer faz 4 anos, e vítimas de violência sexual continuam sem proteção na Justiça. Legislação trouxe avanços e mudanças tímidas nos processos judiciais, dizem especialistas. Ativista quer ampliação de amparo e reconhecimento de estresse pós-traumático como deficiência temporária.

PAPA LEÃO 14

Biografia de Leão 14 retrata papa como moderado de mão firme contra extrema direita. Livro saiu primeiro no Peru, onde Robert Prevost fez carreira. Líder católico lidou com sucessivas crises na Igreja do país.

CULTURA

Guns N' Roses anuncia shows em nove cidades brasileiras em 2026. Banda retoma turnê que passou pelo país no mês passado. Apresentação em São Paulo já havia sido divulgada.

IONE BORGES (1951 - 2025)

Morre Ione Borges, conhecida pelo programa Mulheres, aos 73 anos. Ela apresentou a atração na TV Gazeta com Claudete Troiano. Apresentadora comandou ainda um talk show na emissora.