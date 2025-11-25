RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um vereador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi preso na manhã desta terça-feira (25) sob suspeita de ajudar traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) na instalação de barricadas em comunidades para evitar o acesso da polícia aos locais.

Ernane Aleixo (PL), o terceiro mais votado na última eleição, foi detido durante a operação Muro de Favores vinculada à estratégia da ação Barricada Zero, anunciada na última semana pelo governador Cláudio Castro (PL).

Segundo a polícia, áudios e mensagens indicam que o vereador forneceu material e apoio logístico para erguer barricadas ?obstáculos feitos de ferro, concreto e vigas que dificultam o acesso de policiais e a chegada de serviços públicos? em Vilar dos Teles.

Ele também é acusado de negociar vagas de nomeação em troca de apoio eleitoral.

A reportagem tenta contato com a defesa do vereador e também enviou mensagens por meio de suas redes sociais. A Câmara dos Vereadores foi questionada a respeito da prisão de Aleixo, mas não havia se manifestado até a publicação deste texto.

A Justiça autorizou oito mandados de prisão e 36 de busca e apreensão. Até as 8h, cinco pessoas haviam sido presas. Além do vereador, o irmão de um traficante também foi detido.

A investigação da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro mira criminosos que atuam nas comunidades Trio de Ouro, em São João de Meriti, e Guacha e Santa Tereza, em Belford Roxo.

Segundo a polícia, o grupo combina tráfico de drogas, homicídios, extorsão de comerciantes e lavagem de dinheiro, utilizando armas de fogo de uso restrito.

O núcleo alvo da operação é comandado por um homem apontado como braço-direito do líder do TCP na região e que, de acordo com a Polícia Civil, confessou ter matado três pessoas, entre elas uma mulher, em confronto com uma facção rival em novembro de 2023.