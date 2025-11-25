SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ciclone extratropical que se formou entre a noite desta segunda-feira (24) e a madrugada desta terça-feira (25) na costa do sudeste do Brasil trouxe mau tempo para os litorais de São Paulo e Rio de Janeiro e levantou o alerta para ressacas marítimas.

Ondas podem chegar a três metros de altura entre as cidades de Cananéia e Ilhabela (SP). A informação é da Marinha do Brasil, que também levantou alerta de ressaca para área entre Angra dos Reis e Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Ciclone se organiza sobre o oceano e foi responsável por chuva que atingiu o estado de São Paulo no fim de semana. O estado paulista entrou em alerta para tempestades no sábado e o aviso segue em vigor até a manhã de hoje.

Solo está encharcado por causa da chuva que caiu no fim de semana e há riscos de deslizamento de terra. As cidades de Peruíbe, na Baixada Santista, e Ubatuba, no litoral norte, tiveram as maiores quantidades de chuva do estado ontem, com 219 milímetros e 190 milímetros em 24 horas, segundo a Defesa Civil.

Mau tempo segue em direção a Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. As cidades de Belo Horizonte, Vitória e Rio têm previsão de chuva intensa, mas na capital paulista a expectativa é de nebulosidade e chuviscos, segundo o Climatempo.

A expectativa é de que as temperaturas subam no fim de semana em São Paulo. Na sexta-feira, as máximas na cidade devem ficar em torno dos 30°C.