PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A chuva que atingiu Santa Catarina nesta segunda-feira (24) deixou ao menos 26 pessoas desabrigadas e 273 desalojadas, além de ter causado danos em 441 imóveis, de acordo com a Defesa Civil estadual.

Até esta terça-feira (25), 33 municípios reportaram algum tipo de dano ou ocorrência por causa das chuvas, que provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e destelhamentos de casas.

Seis cidades já decretaram situação de emergência: Balneário Barra do Sul, no litoral norte do estado, e São João do Itaperiú, Luiz Alves, Petrolândia, Lontras e Ibirama, localizadas no Vale do Itajaí.

Também estão sob análise decretos de emergência nas cidades de Seara, Herval d?Oeste, Rio das Antas, Vitor Meireles, Massaranduba, Fraiburgo e Cunha Porã.

Em Luiz Alves, as aulas seguem suspensas. A unidade de saúde do bairro Canoas, um dos mais atingidos pela chuva, também permanece fechada.

Na noite de segunda-feira, 11 pessoas estavam desabrigadas e 140 desalojadas, de acordo com a Defesa Civil municipal. Ao menos 35 casas foram afetadas pela água.

O governador Jorginho Mello (PL) deve ir até a cidade na manhã desta terça-feira para acompanhar a situação.

Em Balneário Barra do Sul, foram mais de 80 chamados da Defesa Civil e mais de 200 ruas com pontos de alagamento. Um centro de acolhimento foi montado no ginásio municipal.

Em São João do Itaperiú, os principais pontos de alagamento foram registrados em áreas distantes de residências nos bairros Porto, Lagoinha, Ribeirão do Salto e Santo Antônio. Segundo a Defesa Civil municipal, não há registros de pessoas desalojadas ou desabrigadas.

A Prefeitura de Ibirama começou a distribuir telhas de fibrocimento e cumeeiras ?peças que protegem o encontro das telhas no topo das casas? enviadas pela Defesa Civil estadual para atender residências danificadas pelas enchentes.

O fibrocimento apresenta alta resistência a intempéries, como chuvas fortes e granizo. No passado, o material era produzido com amianto, mas atualmente é fabricado com fibras sintéticas ou naturais.

Também houve registro de transtornos na região oeste de Santa Catarina, com queda de granizo nas cidades de Coronel Martins, Ipuaçu, Passos Maia, Ponte Serrada e São Domingos, conforme a Coordenadoria Regional de Defesa Civil de Xanxerê.

De acordo com o Epagri/Ciram, sistema estadual de meteorologia, o clima seco começa a tomar conta do estado na manhã desta terça-feira (25), e as temperaturas máximas devem se aproximar dos 30°C.