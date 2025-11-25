SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso por suspeita de extorquir passageiros que buscavam transporte ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Suspeito foi preso hoje no bairro Jardim Recanto das Rosas, na zona leste da capital paulista. A prisão ocorreu durante operação para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram o automóvel que era usado nos golpes.

Homem atraia as vítimas oferecendo preços vantajosos, especialmente para deslocamentos na cidade de São Paulo. Todavia, ao chegar no final do trajeto, o motorista apresentava valores altos e diferentes dos combinados anteriormente, informou a Polícia Civil ao UOL. Ele também fazia ameaças às vítimas: "Se você não pagar esse valor, não vai descer do carro e nem pegar as suas malas".

Diante da situação, vítimas faziam a transferência dos valores cobrados, via PIX, para o envolvido. As autoridades afirmam que o caso mais recente ocorreu em 30 de outubro, quando o homem ofereceu um valor para o passageiro melhor que os dos aplicativos de transporte, porém, cobrou R$ 800 pela viagem ao final do percurso e fez ameaças. O cliente só foi liberado após pagar R$ 480, todo o valor que ele tinha na conta.

Além da prisão, dois celulares foram apreendidos. Segundo as autoridades, os aparelhos vão passar por análise pericial para identificar outras possíveis vítimas.

O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça. "As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos", informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Como o nome do preso não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.