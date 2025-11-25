SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma explosão seguida de incêndio atingiu o prédio no Bloco C da Esplanada dos Ministérios, onde funciona o Ministério da Igualdade Racial, na manhã desta terça-feira (25).

Uma pessoa teve 60% do corpo queimado. Não há detalhes sobre idade ou identificação da vítima, nem para qual hospital ela foi levada.

Duas pessoas foram intoxicadas por inalação de fumaça e outras 27 atendidas. Informações são do Corpo de Bombeiros.

A evacuação do prédio foi feita por equipes dos bombeiros. Segundo a corporação, houve uma explosão na subestação de energia dentro do ministério.

Vítimas foram socorridas para unidades de saúde. Elas estão sendo atendidas de acordo com a gravidade de cada caso.