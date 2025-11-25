BRASÍLIA, DF E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um curto-circuito na subestação de energia do Ministério da Igualdade Racial causou uma explosão da sede da pasta, em Brasília, na manhã desta terça-feira (25), deixando ao menos três feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, um homem que trabalhava na na manutenção do gerador teve 60% do corpo queimado. Outros dois homens que estavam no local, tiveram queimadura e inalaram fumaça.

Outras 26 pessoas precisaram de atendimento após inalar fumaça.

De acordo com o Ministério, não houve incêndio ou explosão no Bloco C da Esplanada, mas em um equipamento elétrico adjacente, que não deu início a um incêndio no prédio.

O ministério chefiado por Anielle Franco fica no bloco C da Esplanada dos Ministérios. Ele divide a sede com o Ministério dos Povos Indígenas.