SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus de viagem tombou durante a madrugada desta terça-feira (26) e deixou ao menos 13 feridos na rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326) em Taquaral (SP).

O veículo levava 38 pessoas no momento do acidente. De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o veículo saiu de Santos (SP) em direção à Goiânia.

Perto das 4h, o motorista teria perdido o controle da direção. Ao chegar no km 372 da rodovia, o ônibus se descontrolou, entrou no canteiro central e tombou perto de uma das faixas do sentido sul, na parte de vegetação.

Dos ocupantes, 13 tiveram ferimentos. Segundo a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, dez ficaram levemente feridos e outros três um pouco mais grave. Os 25 restantes saíram ilesos.

Feridos foram levados para Bebedouro (SP). O UOL entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber o estado dos socorridos e aguarda retorno.

Rodovia ficou parcialmente interditada nas primeiras horas da manhã. Às 7h, os passageiros não atingidos foram retirados do local e, às 10h30, o veículo tombado foi removido após perícia policial.

As causas do acidente estão sendo investigado pela delegacia de Bebedouro. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que as vítimas foram orientadas quanto ao prazo de seis meses para oferecer representação criminal em relação ao ocorrido.