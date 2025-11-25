PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O número de feridos no temporal de granizo que atingiu a cidade de Erechim subiu para 200, de acordo com dados da Defesa Civil divulgados nesta terça-feira (24).

Segundo o órgão, 37 mil pessoas foram afetadas no município do norte do Rio Grande do Sul no último domingo (23), mais de um terço dos 105 mil moradores. O número de desabrigados caiu de 12 para 9.

A cidade decretou situação de emergência após a tempestade causar estragos em residências, prédios públicos e comércios.

As aulas foram suspensas na segunda-feira (24), e as escolas seguem fechadas nesta terça.

Pela manhã, equipes da prefeitura começaram a ação nas ruas para cadastrar os atingidos pelo temporal e organizar a distribuição de telhas de brasilit. No domingo, foram distribuídas lonas em caráter emergencial para a população.

O prefeito Paulo Polis (MDB) disse que a prioridade será atender as pessoas cadastradas no CadÚnico (o sistema federal que reúne informações de famílias de baixa renda). "Lembrando que temos mais de 10 mil casas descobertas", afirmou.

O governador Eduardo Leite (PSD) visitou a cidade na segunda-feira, e confirmou o envio de R$ 1,5 milhão ao Fundo da Defesa Civil do município para a compra de telhas para as famílias atingidas. O material deve ser entregue até o fim da semana, disse o prefeito.

Ele também afirmou que solicitará apoio de outros municípios da região do Alto Uruguai para auxiliar na reconstrução da cidade. "Vamos tentar trazer mão de obra da região inteira. Agora o problema é mão de obra, que não tem", disse Polis. "É sem precedentes essa catástrofe que aconteceu aqui."

O Corpo de Bombeiros alertou que as pessoas não devem tentar consertar suas casas caso não tenham capacitação e equipamentos adequados. Segundo a corporação, há registros de acidentes, inclusive um caso grave, de uma pessoa que subiu no telhado para tentar tampar um buraco.

O prédio da prefeitura municipal está sem energia, e a coleta de lixo não deve ocorrer na cidade nesta terça-feira. O retorno do serviço será feito de maneira gradativa.

As cirurgias eletivas no Hospital Santa Terezinha, afetado pelo temporal, foram suspensas temporariamente.

A Câmara de Vereadores transferiu a sessão para quinta (27), em um local ainda a ser definido, após os danos causados pela chuva de granizo na sede do Legislativo municipal.

Segundo informações da Defesa Civil, o fenômeno ocorreu por causa de uma área de baixa pressão, combinada ao calor e à umidade presentes na região.