BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Celso Sabino, ministro do Turismo do governo Lula (PT), afirmou que funcionários da ONU (Organização das Nações Unidas) não acionaram alarmes no momento do incêndio que ocorreu nos dias finais da COP30, a conferência da ONU para mudanças climáticas, em Belém, no Pará. Ao portal Poder360, também disse que, provavelmente, um micro-ondas causou o fogo.

O incêndio na zona azul da COP30, onde ficam os estandes de entidades e países, e onde ocorrem as negociações, levou à paralisação das negociações da conferência do clima, na última quinta-feira (20), dia anterior ao final oficial da COP30, que teve seu fim atrasado em 27 horas ?apesar disso, é tradição que COPs acabem depois do tempo previsto.

Imagens de câmera de segurança mostram que o fogo cresceu rapidamente próximo a uma palestra que ocorria no pavilhão da África e levou a uma correria na zona azul.

"Havia câmeras filmando, haviam (sic) pessoas vendo aquele fogo, haviam (sic) pessoas com imagens do fogo se iniciando naquele momento, e que estavam com várias botoeiras na frente, inclusive a botoeira de disparar o alarme", disse Sabino, em entrevista ao Poder360. "E essas pessoas, que eram da Organização das Nações Unidas, não apertaram esse botão."

Segundo Sabino, o caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Questionado, porém, o ministro não falou diretamente que houve falha da ONU e afirmou que a Polícia Federal que irá determinar se houve erro.

A reportagem procurou a ONU, mas, até o momento, não teve resposta.

Durante as COPs, espaço onde ocorre a conferência se torna um território sob jurisdição da ONU, que passa a ter responsabilidade sobre tudo o que ocorre no local, inclusive se responsabilizando por questões de segurança.

Sabino também disse que o micro-ondas que, segundo ele, provavelmente teria causado o incêndio, entrou clandestinamente na zona azul da COP30. "Como foi que esse forno micro-ondas adentrou o local tendo que passar pela segurança da ONU, no raio-X da ONU. Como foi que entrou?", disse o ministro.

Sabino disse que dias antes havia outro micro-ondas em outro estande, que foi retirado do local pela equipe da ONU, por não ser permitido.

Segundo o ministro, a estrutura estava preparada para possíveis casos de incêndio e isso teria impedido o fogo de se alastrar.

"Você observa nas imagens que a chama chega ao forro, corroi o forro, faz um buraco no forro. Pega fogo aquelas paredes, os papéis do estande e aquilo faz uma fumaça preta sair, mas em momento algum o forro pega fogo", disse Sabino. "Se aquele forro pegasse fogo, nós estaríamos diante de um incidente, uma tragédia muito grave."

Sabino repetiu que o caso poderia ter acontecido em qualquer local no mundo.

O ministro ainda afirmou que o evento teve um impacto local positivo, com a cidade de Belém ficando internacionalmente conhecida.