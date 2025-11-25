A 5ª edição do Festival de Cultura em Direitos Humanos (DH Fest) estreia nesta terça-feira (25), em diversos espaços culturais da capital paulista, com programação gratuita. Na cerimônia de abertura, haverá exibição do longa-metragem Alma Negra, do Quilombo ao Baile, dirigido por Flavio Frederico, às 20h, na Reserva Cultural. Aberta ao público, a sessão terá retirada de ingresso com um hora de antecedência.

O longa, inédito no circuito comercial, retrata o movimento de valorização da cultura negra e a luta política contra o racismo pelo olhar de algumas das grandes intelectuais negras desde os anos 1970, como Beatriz Nascimento, Lélia González e Edneia Gonçalves.

Até 12 de dezembro, a programação acontece no Centro Cultural São Paulo (CCSP), Cinemateca Brasileira, Galpão Cultural Elza Soares, Espaço Petrobras de Cinema e Reserva Cultural, além da plataforma de streaming CultSP Play. São exibições de filmes - de longa e curta-metragem, shows, teatro e debate, além de um almoço e festa de discotecagem no Galpão.

No marco dos 50 anos do assassinato de Vladimir Herzog pela ditadura militar em 1975, o festival homenageia seu legado com um ciclo de documentários sobre a trajetória do jornalista. Democracia não é herança garantida: é cultivo diário, feito com corpo, palavra e sonho, ressalta o instituto.

Um dos títulos é A Vida de Vlado - 50 Anos do Caso Herzog, de Simão Scholz, que traz depoimentos dos filhos Ivo e André Herzog, dos jornalistas Paulo Markum, Dilea Frate, Sergio Gomes e Anthony de Cristo. O filme refaz o caminho que Clarice Herzog, sua esposa, com o objetivo de responsabilizar os culpados pelo assassinato do jornalista.

Memória, Terra e Liberdade

Com o tema Memória, Terra e Liberdade, o evento promoverá um debate com o mesmo nome, reunindo o ambientalista, pesquisador e escritor martinicano Malcom Ferdinand e a escritora e ativista indígena guarani Geni Nunez. O debate será na quinta-feira (27), às 19h30, no Centro Cultural São Paulo.