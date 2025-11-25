SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest anulou a questão 3 de matemática da prova V1 da primeira fase do vestibular 2026, aplicada no domingo (23), após reconhecer que nenhuma das alternativas apresentadas poderia ser considerada correta. Segundo a fundação, o próprio parecer técnico concluiu pela inexistência de resposta válida, o que levou à decisão de anular o item.

A medida vem após contestações públicas de professores e coordenadores de cursinhos, que desde a divulgação do gabarito oficial vinham apontando erro conceitual na formulação da questão. A banca havia indicado inicialmente a alternativa C como correta, mas especialistas afirmaram que o enunciado não permitia garantir a conclusão exigida.

Em nota divulgada, a Fuvest informa que o gabarito retificado será publicado na quarta-feira (26) em seu site e que o valor da questão anulada será atribuído a todos os candidatos presentes na prova.

O enunciado tratava de uma eleição fictícia para um conselho com cinco membros, na qual o candidato mais jovem, Aleph, queria estimar quantos votos precisaria para garantir sua vaga, considerando possíveis ausências de eleitores. Professores argumentaram que era possível construir cenários matematicamente válidos que contradiziam a alternativa apontada pela banca.

"Em cada uma das respostas pode ser que sim ou pode ser que não. Não se pode garantir nada", afirmou o professor Giuseppe Nobolioni, coordenador de matemática do Objetivo, no dia da prova.

O professor Pedro Costa, do colégio Farias Brito, também contestou a alternativa C e demonstrou que Aleph poderia ser eleito com quatro votos mesmo no cenário descrito, o que invalidaria a resposta oficial. Para ele, a única opção com coerência lógica seria a alternativa D, embora a banca tenha optado pela anulação total do item.

A primeira fase da Fuvest 2026 teve 90 questões de múltipla escolha e marcou a estreia de mudanças anunciadas pela banca, como maior interdisciplinaridade e foco em interpretação. A segunda fase será aplicada nos dias 14 e 15 de dezembro. A primeira chamada está prevista para 23 de janeiro de 2026.

A 1ª fase da Fuvest foi marcada pelas mudanças anunciadas neste ano, entre elas uma abordagem mais interdisciplinar. De acordo com professores ouvidos pela Folha, a alteração foi percebida tanto na estrutura como nos temas

Mesmo com as mudanças, a estrutura da prova continua a mesma. A primeira fase tem 90 questões de múltipla escolha; na segunda serão aplicadas a redação e dez questões dissertativas de português no primeiro dia, seguidas de 12 questões específicas no segundo.