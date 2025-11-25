RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga o tiro que atingiu a jogadora de vôlei Júlia Azevedo, atleta do time profissional feminino do Tijuca Tênis Clube, durante uma tentativa de assalto na noite de domingo (23), na Tijuca, zona norte do Rio.

Júlia voltava para casa de carro quando foi baleada na rua Conde de Bonfim, próximo à esquina com a rua Henry Ford, principais vias da região.

O projétil entrou pelas costas e passou a 1 mm da coluna e a menos de 1 cm da bexiga, sem atingir órgãos vitais, segundo relato publicado por ela nas redes sociais. A atleta foi atendida no Hospital Municipal Souza Aguiar, de onde recebeu alta. Ela se recupera em casa.

Júlia estava no carro com o pai, Marcos Venicio Rocha Azevedo, vice-presidente de Esportes Terrestres do clube, que dirigia o veículo quando houve a abordagem. Segundo o relato da jogadora, os criminosos não anunciaram o assalto. O homem que estava no banco do carona de outro carro desceu e passou a atirar contra o veículo da família. Um dos disparos atingiu a lataria; outro acertou Júlia nas costas.

O pai acelerou para fugir, e os dois conseguiram despistar os criminosos. A atleta contou que, no momento do disparo, sentiu "como um soco no estômago" e só percebeu que havia sido baleada ao chegar em casa, quando passou a sentir forte dor e viu o ferimento.

A PM disse que foi acionada para a ocorrência. Em nota, informou que uma equipe foi ao local e encaminhou a jogadora ao hospital. Segundo a corporação, Júlia estava no banco de trás quando foi atingida.

A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca). Testemunhas já foram ouvidas e a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Agentes também analisam imagens de câmeras de segurança e fazem diligências para esclarecer o crime.

Em publicação nas redes sociais, Júlia disse que "nasceu de novo" e agradeceu pelo apoio recebido. "Por muito pouco, minha história poderia ter sido outra", escreveu.

Em nota, o Tijuca Tênis Clube afirmou que a atleta está "bem e fora de perigo" após o "grande susto" e desejou sua rápida recuperação. A jogadora ficará afastada das quadras por um curto período até completar o tratamento.