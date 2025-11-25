SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O menino de 9 anos que foi atacado por um enxame de abelhas e picado da cabeça aos pés morreu nesta segunda-feira. Ele estava internado desde 13 de novembro, em Catalão (GO), na região sudoeste do estado.

Morte de João Pedro foi confirmada pela mãe dele, Rebeca Amorim. "Guardaremos para sempre a imagem do seu sorriso. Sua ausência é profundamente sentida e seu amor perdura em nossos corações", diz mensagem compartilhada pela mãe nos stories do Instagram.

Corpo de João Pedro foi sepultado nesta terça-feira. Ele foi enterrado no Cemitério Paz Universal, em Catalão.

João Pedro estava internado desde o dia 13 de novembro, quando foi atacado por enxame de abelhas. Na ocasião, ele estava sob os cuidados da avó, enquanto a mãe trabalhava. A criança brincava com o cachorro da família, quando o animal correu em direção a uma área de vegetação. As informações foram repassadas pela família ao programa Balanço Geral, da RecordTV em Goiás.

Menino correu atrás do animal e entrou na mata. Ele demorou a voltar para casa e sua mãe foi chamada. Rebeca explicou que encontrou o filho no meio da vegetação, com as abelhas em cima dele.

Rebeca conseguiu retirá-lo de perto das abelhas e acionou o Corpo de Bombeiros. Os agentes fizeram os primeiros socorros e encaminharam João Pedro à Santa Casa de Misericórdia de Catalão. Na unidade, os profissionais de saúde retiraram os ferrões das abelhas e foram contabilizadas mais de mil picadas, ainda segundo a família.

Posteriormente, João Pedro foi transferido para o Uberlândia Medical Center, hospital privado em Minas Gerais. Ele ficou internado na unidade de saúde até ontem, quando o óbito foi confirmado. A causa da morte foi insuficiência renal aguda e falência múltipla de órgãos.