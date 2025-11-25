SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um problema elétrico na manhã desta terça-feira (25) na região da estação Corinthians-Itaquera da linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) provocou muitos transtornos aos usuários durante todo o dia tanto nesse itinerário quanto nas linhas 1-azul e 3-vermelha do metrô.

De acordo com a CPTM, o enroscamento do pantógrafo (dispositivo no teto do trem para coletar energia elétrica) de uma composição provocou a falha no sistema de alimentação elétrica dos trens.

Com isso, a circulação das composições ficou com maiores intervalos no percurso entre Guaianases e Estudantes, a partir das 15h30, para os técnicos fazerem o conserto. Os intervalos médios dos trens com destino a Guaianases era de 17 minutos, e do percurso contrário, para a estação Estudantes, de 34 minutos.

Essa ocorrência aumentou o número de passageiros utilizando as linhas 1-azul e 3-vermelha do metrô e linha 12-safira da CPTM, que também tiveram a redução da velocidade dos trens por questão de segurança. Isso provocou efeito em cascata, deixando as estações superlotadas.

As transferências da CPTM para a linha vermelha do metrô nas estações Tatuapé e Itaquera foram abertas e o sistema Paese foi acionado para reforço e auxílio dos passageiros nos deslocamentos entre as estações Corinthians-Itaquera e Ferraz de Vasconcelos.

"Os técnicos estão atuando para normalizar a operação e a CPTM pede desculpas pelos transtornos causados aos passageiros", postou a companhia nas redes sociais.

A partir das 18h45, a CPTM informou que os intervalos eram de 16 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera, e de 8 minutos entre Corinthians-Itaquera e Ferraz de Vasconcelos.

O sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência) foi mantido entre Corinthians-Itaquera e Ferraz de Vasconcelos até 20h, quando foi cancelado.