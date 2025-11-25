SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, está às escuras desde às 19h desta terça-feira (25).

Em nota publicada em suas redes sociais, a Urbia, concessionária responsável pela gestão do parque, afirma que um problema técnico provocou o apagão, mas não diz qual foi.

A Enel, concessionária reponsável pelo fornecimento de energia na capital paulista, foi informada sobre a falta de luz, de acordo com a Urbia.

Questionada sobre a previsão de retomada da energia e o que provocou o problema, a Enel não informou, mas disse que equipes estão no local.

Apesar de estar às escuras, o parque continuou aberto. O acesso é liberado ao publico atè às 23h e o parque fecha uma hora depois.