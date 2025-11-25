A ação pede o pagamento de indenizações por danos morais coletivos.

"A interrupção do fluxo, em atos realizados em 31 de outubro e 2 de novembro daquele ano, trouxe consequências severas e, por isso, requer que os réus sejam condenados ao pagamento de indenizações por danos morais coletivos", informa o MPF.

As indenizações pedidas variam de R$ 5 mil a R$ 40 mil, por réu.

Os alvos da ação são lideranças da mobilização, que impediu o trânsito no entorno da Refinaria Henrique Lage do Vale do Paraíba (Revap), em São José dos Campos, em 2022. Duas pessoas também estiveram envolvidas em outros bloqueios, realizados na mesma região em março de 2021, quando ocorreram ainda atos de vandalismo e dano a veículos.

Tais consequências transcendem o mero transtorno individual, configurando um severo ataque à ordem pública e à economia nacional, justificou o procurador da República Fernando Lacerda Dias, autor da ação, para quem tal situação gera frustração em massa, sensação de insegurança e instabilidade social, ao demonstrar a vulnerabilidade da infraestrutura logística frente a atos ilegais.

A ação tramita na 3ª Vara Federal de São José dos Campos.

