SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta quarta-feira (26), a TIC Trens assume operação e manutenção da linha 7-rubi em São Paulo, em um contrato de concessão que contempla a modernização dessa linha e a implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, previsto para 2031 entre São Paulo e Campinas, e do Trem Intermetropolitano (TIM), com início estimado para 2029, entre Jundiaí e Campinas.

O consórcio é encabeçado pela Comporte, holding brasileira ligada à família Constantino, fundadora da companhia aérea Gol, em parceria com o gigante chinês CRRC, empresa estatal que é a maior fabricante de suprimentos ferroviários do mundo.

A TIC Trens assumiu a operação assistida da linha 7-rubi em 27 de agosto, sob supervisão da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que a geria antes da privatização. E agora assume a gestão sozinha.

Com 57 quilômetros de extensão, a linha será a base operacional dos serviços da concessão, que irão compartilhar a mesma infraestrutura ferroviária. A modernização das estações, prevista para iniciar a partir de maio de 2026, é importante uma vez que permitirá a instalação das duas novas linhas.

A reformulação da linha 7-rubi está prevista para ocorrer entre dezembro deste ano e novembro de 2026. Para isso, a TIC Trens informou ter adquirido 21 mil dormentes e 10 km de trilhos, que estão no pátio de manutenção da concessionária na Lapa, na zona oeste de São Paulo. Serão substituídos os primeiros 10 km de trilhos e componentes da via permanente.

"Nas últimas semanas também chegaram ao Porto de Santos os primeiros seis veículos de manutenção importados da China, que reforçam a frota nacional adquirida desde a assinatura do contrato, que foram mais de 40 unidades dedicadas às atividades de operação e manutenção. Entre os equipamentos estão esmerilhadora de trilhos, caminhonetes rodoferroviárias, empilhadeiras rodoviárias, caminhões multifuncionais, retroescavadeiras e pá carregadeira", destaca a empresa.

Por contrato, até 2031 deverá estar em funcionamento o TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte, cujas obras devem começar no segundo semestre do ano que vem. Partindo da estação Água Branca, na zona oeste paulista, terá parada apenas em Jundiaí, até a estação final.

De média velocidade (até 160 km/h), o Trem Intercidades promete ligar Campinas a São Paulo em 64 minutos. De carro, o percurso pela rodovia dos Bandeirantes, é feito em cerca de 1h30 até a entrada das marginais. Isso quando não trava na entrada da capital, situação comum em horários de pico.

Em 2029, está previsto o início de operação do TIM (Trem Intermetropolitano, ou parador), para retomar a ligação ferroviária de passageiros entre Jundiaí e Campinas, com estações em Louveira, Vinhedo e Valinhos.

O valor total de concessão de R$ 14,2 bilhões.