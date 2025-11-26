SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A área de baixa pressão que provocou chuvas nos últimos dias se afasta do litoral paulista nesta quarta-feira (26), porém os ventos marítimos mantêm a faixa leste do estado com muitas nuvens, o que interfere na livre elevação das temperaturas.

As simulações atmosféricas mais recentes do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indicam que a quarta ainda deve iniciar com céu nublado na madrugada e termômetros na marca dos 14°C.

No decorrer do dia, devem ocorrer maiores períodos com sol, o que permite que a temperatura máxima se eleve até a casa dos 25°C, com valores de umidade do ar entre 48% e 95%. O dia termina com ligeiro aumento da nebulosidade, mas sem previsão de chuva.

Os dados do CGE mostram que novembro registrou até esta terça (25) 57,9 mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 42,7% dos 135,6 mm esperados para o mês.

Se na Grande São Paulo não deve chover, no litoral e no leste do estado, assim como no sul do estado do Rio de Janeiro, a previsão é de precipitação de moderada a forte intensidade. Tanto que o Inmet manteve o alerta amarelo, de perigo potencial, para essa região, indicando chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Vale do Ribeira, a variação de temperatura esperada nesta quarta é de 15°C a 26°C. Em Santos, de 14°C a 24°C; no Guarujá, de 18°C a 24°C; em Bertioga, de 12°C a 23°C, e em Ubatuba, de 11°C a 24°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 8°C e máxima de 19°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 10°C e 25°C.

No restante do estado, o tempo deve ficar seco, com predomínio de sol e sem chuva, o que deve proporcionar um aumento da temperatura.

A variação deve ficar de 12°C a 27°C em Campinas, de 12°C a 26°C em Sorocaba e de 13°C a 29°C em Bauru.

Em Franca e Ribeirão Preto, a previsão é de variação de 15°C a 31°C; em Barretos, de 15°C a 33°C; em São José do Rio Preto, de 13°C a 29°C; em Presidente Prudente, de 16°C a 31°C; e em Araçatuba, de 14°C a 32°C.

INMET EMITE ALERTA LARANJA PARA TEMPESTADE ENTRE AMAZONAS E BAHIA

A frente fria que passou pelo sul e sudeste do país avança nesta quarta pela faixa central do país em uma faixa que vai do Amazonas, passando por sul do Pará, norte de Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, além de Tocantins e centro-sul da Bahia.

Nesses locais, há previsão de pancadas de moderadas a fortes e risco de temporais, o que fez com que o Inmet emitisse o alerta laranja.

Segundo a Climatempo, no sul de Piauí e Maranhão também há chance de chuva forte; já no litoral maranhense, os volumes devem ser menores. No restante da região Nordeste, o tempo segue firme e com calor predominante. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% no Piauí, Ceará, oeste do RN, Paraíba e Pernambuco ?condição de atenção para saúde.