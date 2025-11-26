SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os passageiros da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) enfrentam desde a manhã de terça-feira (25) transtornos provocados por um problema elétrico na região da estação Corinthians-Itaquera da linha 11-coral.

Segundo a companhia, na manhã desta quarta (26) a circulação de trens é realizada em velocidade reduzida e com intervalos maiores.

A falha na rede aérea de energia, sistema de alimentação elétrica dos trens, é causada pelo enroscamento do pantógrafo de uma composição na região de Corinthians-Itaquera.

Os intervalos médios nos trechos entre Palmeiras Barra-Funda e Tatuapé e Estudantes e Corinthians-Itaquera estão em oito minutos, e no trecho entre Tatuapé e Corinthians-Itaquera em 16 minutos.

As transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera estão abertas e o sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência) foi acionado para auxiliar os passageiros nos deslocamentos entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé.

Os passageiros também podem optar pela linha 12-safira da CPTM, além dos ônibus e da linha 3-vermelha do metrô.

De acordo com a CPTM, técnicos trabalharam durante toda a madrugada e continuam atuando para normalizar a operação.