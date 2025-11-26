SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, passou por uma cirurgia após romper o tendão de Aquiles no final de semana.

Segundo nota divulgada pela equipe da ministra, o incidente ocorreu em momento de lazer com a família, depois do encerramento da COP30, a 30ª conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre mudanças climáticas, em Belém.

A cirurgia, realizada no Hospital Brasília, foi bem-sucedida. Guajajara voltará às atividades no ministério assim que receber alta médica.

A ministra lamentou a ausência na Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, em Brasília.

"Infelizmente me machuquei e não pude estar presente fisicamente, mas meu coração estava com essas companheiras de tantas lutas, que sempre estão ao lado dos povos indígenas no grito por direitos e justiça socioambiental", disse.

O manifesto da marcha, apresentado nesta terça-feira (25), reivindica a criação de um programa nacional de reparação histórica ao Estado brasileiro, com ações de redistribuição de riqueza e medidas simbólicas, políticas e materiais para enfrentar desigualdades derivadas da escravidão e da colonização.

"Que sua recuperação seja rápida e tranquila, minha irmã", desejou a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG).