SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro e generais começam a cumprir pena pela trama golpista, Senado aprova pauta-bomba após Lula indicar Messias ao STF e outras notícias do dia.

PRISÃO DE BOLSONARO

Moraes decide manter Bolsonaro preso na superintendência da PF em Brasília. Ex-presidente foi levado para a sede regional da PF em Brasília no sábado.

CONGRESSO NACIONAL

Senado aprova pauta-bomba bilionária após Lula indicar Messias ao STF. Projeto regulamenta aposentadoria especial para agentes de saúde; Alcolumbre defende benefício a profissionais que salvam vidas.

SEGURANÇA

Mercado de tornozeleiras eletrônicas é dominado por 5 empresas, que esperam dobrar ganhos até 2030. No ano passado, estavam em uso cerca de 122 mil unidades, segundo dados do setor.

BANCO CENTRAL

Defesa de Daniel Vorcaro diz à Justiça que Banco Central sabia de viagem a Dubai. BC diz que não comenta investigações em curso.

GUERRA COMERCIAL

Tarifaço aumenta déficit comercial do Brasil com EUA, e Alckmin fala em acelerar negociação. Vice-presidente cita também propostas no Congresso para ajudar empresas afetadas.

ALEMANHA

Após reclamar de Belém, premiê da Alemanha diz não ter encontrado 'pão decente' em Angola. 'A gente percebe mesmo o quanto aprecia o pão alemão quando está no exterior', disse Friedrich Merz.

AMBIENTE

Últimas ararinhas-azuis que viviam na natureza estão infectadas com vírus letal, diz governo. OUTRO LADO: empresa responsável não comenta; órgão ambiental aplica multa de R$ 1,2 milhão.

CELEBRIDADES

Pedro Bial diz que família cogitou suicídio assistido para mãe de 101 anos. Apresentador defende modernização das leis sobre fim da vida e cita Uruguai como exemplo.

CASAMENTO

Um cônjuge é suficiente, diz Vaticano aos católicos do mundo. Documento aprovado pelo papa Leão 14 reforça visão tradicional do matrimônio e critica práticas culturais na África.

FUTEBOL

Pai de Neymar superou Ronaldo e Santos na briga pela marca de Pelé. Além de clube alvinegro e empresa do ex-atacante da seleção, uma ONG internacional tentava a compra.

ESPORTE

Palmeiras perde, e Flamengo se aproxima do título brasileiro com empate. A duas rodadas do final da competição nacional, equipe rubro-negra abre cinco pontos de vantagem sobre a alviverde.