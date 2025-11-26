SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) anunciou o início do processo de criação do curso de direito na instituição. A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário (Consu) no início da tarde da última terça-feira (25).

Após a votação no conselho, a Reitoria instalará uma comissão para detalhar cada uma das propostas acadêmicas e o estabelecimento do cronograma de implantação do novo curso.

Segundo a universidade, os pareceres do grupo deverão ser submetidos ao Consu em março do próximo ano. Caso aprovado, o curso de direito da Unicamp funcionará em período diurno e em tempo integral, com habilitação em bacharelado, carga horária de 4.440 horas e duração de dez semestres (cinco anos).

A expectativa é de que a nova graduação comece a ser oferecida a partir de 2027, com a previsão de 80 vagas. A Unicamp ainda não informou em qual campus será disponibilizado o curso ?se será em Campinas ou Limeira.

Em entrevista ao site da instituição, Paulo Cesar Montagner, professor e reitor da Unicamp, afirmou que o novo curso terá quatro pilares ?direitos humanos, direito ambiental, propriedade intelectual e direito internacional? e que a inovação será uma das principais marcas.

"A Unicamp precisa participar dos debates nacionais nesta área, assim como faz em outras áreas do conhecimento. Confio muito em nossa capacidade institucional e tenho plena confiança de que estamos caminhando para uma coisa muito positiva", afirmou ele.

No RUF (Ranking Universitário Folha) 2025, a instituição de Campinas aparece na segunda colocação. A distância entre Unicamp e a USP (Universidade de São Paulo), que está na primeira posição, diminuiu, de acordo com o ranking.

A diferença entre os resultados alcançados pela USP (nota 98,3 4) e pela Unicamp (97,99) é de apenas 0,35 ponto em uma escala que vai até cem, a menor já registrada entre as duas instituições.