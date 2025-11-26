SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo faz operação na manhã desta quarta-feira (26) para prender membros de núcleo do PCC (Primeiro Comando da Capital) especializado em roubos de vans e cargas na Grande São Paulo.

São cumpridos nove mandados de prisão e seis de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Guarulhos. Até o momento, cinco pessoas foram presas e armas de fogo, munições, celulares e carga foram apreendidos, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A estimativa é de que a célula do PCC já causou mais de R$ 4 milhões em prejuízos ao setor de transporte e distribuição, atacando vans e utilitários que abasteciam estabelecimentos comerciais de toda a Grande São Paulo.

Segundo a investigação, durante os ataques, os criminosos, fortemente armados, rendiam motoristas com extrema violência e os mantinham por longos períodos em cativeiro, sob condições degradantes, ameaças constantes e agressões psicológicas intensas.

O grupo utilizava a região do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, como base para atividade criminosa. A polícia identificou locais usados como cativeiros, centro de escoamento das mercadorias roubadas e ponto para a preparação dos crimes.

A estrutura criminosa contava com divisão de funções, logística própria e apoio interno para despachar rapidamente as cargas roubadas, segundo a polícia.

A operação mobiliza cerca de 40 policiais civis do Núcleo de Roubo de Cargas da Delegacia Seccional de Guarulhos, com suporte de delegacias especializadas, atuando de forma simultânea nos endereços dos alvos para evitar fuga, destruição de provas e reações armadas.