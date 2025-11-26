SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O laudo técnico sobre o tornado que atingiu Paraná em 7 de novembro elevou para categoria F4 os ventos em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava. Nova avaliação foi divulgada hoje pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Um tornado de categoria F4 na escala Fujita, tem ventos estimados entre 332 km/h e 418 km/h. Simepar concluiu nesta semana o laudo técnico que detalha a trajetória e a classificação dos três tornados que atingiram 11 cidades do Paraná naquela data.

Ventos que atingiram cidade de Turvo foram mantidos na categoria F2. Neste caso, a velocidade do vento é estimada entre 180 km/h e 253 km/h.

Onze municípios foram atingidos: Rio Bonito do Iguaçu, Turvo, Guarapuava, Quedas do Iguaçu, Espigão Alto do Iguaçu, Nova Laranjeiras, Porto Barreiro, Laranjeiras do Sul, Virmond, Cantagalo e Candói.

Inicialmente, o Simepar estimou ventos de 250 km/h (F2), mas dias depois elevaram para 330 km/h (F3). A escala Fujita, sistema usado para classificar tornados, vai até o nível F5.

Escala de tornados:

F0 > ventos entre 65 km/h e 116 km/h;F1 > ventos entre 116 km/h e 180 km/h;F2 > ventos entre 180 km/h e 253 km/h;F3 > ventos entre 253 km/h e 332 km/h;F4 > ventos entre 332 km/h e 418 km/h;F5 > ventos entre 418 km/h e 511 km/h.Tornado destruiu cerca de 90% de Rio Bonito do Iguaçu. Mais de mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas e 51% da cidade ficou sem luz.

Sete pessoas morreram. As vítimas foram identificadas como José Gieteski, 83, Adriane Maria de Moura, 47, Claudino Paulino Risse, 57, Jurandir Nogueira Ferreira, 49, Julia Kwapis, 14, e Jose Neri Geremias, 53, de Guarapuava, outra cidade da região. Além disso, José Eronides de Almeida, 70, foi internado por estresse pós-traumático e morreu no contexto do tornado, segundo o governo do Paraná.