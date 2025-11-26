RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um tiroteio na manhã desta quarta-feira (26) interditou a Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, no sentido ilha do Fundão. A interdição ocorreu após a Polícia Civil tentar conter uma disputa entre facções que dominam no complexo da Maré, na zona norte da cidade.

O tiroteio na Maré impactou a Cidade Universitária, principal campus da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), localizado na ilha do Fundão. Um helicóptero da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) pousou em uma área de gramado do campus, na altura da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo).

A Linha Amarela ficou interditada por cerca de dez minutos.

Em outro prédio, o do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, estudantes relataram que um tiro atingiu a parede de uma das salas de aula. Imagens do buraco na parede circulam nas redes sociais. A polícia e a reitoria da UFRJ foram procuradas pela reportagem no início da tarde desta quarta para confirmar a informação, mas não se manifestaram até a publicação deste texto.

O complexo da Maré, composto por 16 favelas, tem trechos dominados pelo Comando Vermelho e outros dominados pelo TCP (Terceiro Comando Puro). Segundo moradores, o tiroteio ocorreu nas favelas Vila do João e Vila do Pinheiro, controladas pelo TCP.

