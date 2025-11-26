SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo realiza a 4ª fase da operação Big Mobile, que tem como alvo organizações criminosas envolvidas na receptação de celulares roubados ou furtados.

As ações acontecem em diferentes endereços do estado, definidos com base em levantamentos de inteligência que identificam os principais locais para onde os aparelhos são levados após o crime.

Esse mapeamento foi feito com base nos boletins de ocorrência registrados pelas vítimas. As equipes iniciaram as fiscalizações durante a manhã, principalmente em lojas com indícios de negociação de aparelhos sem procedência, segundo a Secretaria de Segurança Pública estadual.

"Analisamos cada boletim de ocorrência para identificar padrões e os endereços onde esses celulares podem estar sendo direcionados. Assim conseguimos avançar nas investigações e no combate a esse tipo de crime", disse o delegado-geral, Artur Dian. Ele pediu que pessoas vítimas de roubos de celular tentem dar a maior quantidade possível de detalhes para a polícia, incluindo a dinâmica do crime, o endereço onde ele aconteceu e o número do Imei (número de registro único de cada aparelho).

Nas três fases anteriores da operação, a pasta diz que a Polícia Civil apreendeu mais de 26 mil celulares em todo o estado.

Desde a expansão do projeto para todo o estado, mais de 11 mil aparelhos foram recuperados, em cinco meses, por meio de comparecimentos, buscas e ações das polícias Civil e Militar contra estabelecimentos e pontos de receptação, venda e comercialização de celulares produtos de crime.

Além das notificações, os agentes também fazem buscas a partir de mandados judiciais e fiscalizações em estabelecimentos comerciais para identificar receptadores e desarticular redes criminosas de revenda de aparelhos.