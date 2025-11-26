SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quase 24 horas de falha, a circulação dos trens da linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), entrou em processo de normalização da circulação, por volta das 8h30 desta quarta-feira (26), após os técnicos de manutenção da companhia finalizarem os reparos na rede aérea de energia (sistema de alimentação elétrica dos trens).

A falha ocorreu na manhã de terça-feira (25), após o enroscamento do pantógrafo de uma composição na região da estação Corinthians-Itaquera.

Pelo segundo dia seguido, os passageiros da CPTM enfrentam os transtornos provocados pela falha, que levou os trens a circular em velocidade reduzida e com intervalos maiores.

Iran Figueiredo Leão, gerente-geral da companhia, afirmou que a falha ocorreu por um problema complexo.

"Foi um problema raro, complexo e muito extenso. Só para ter ideia, o comprometimento da rede aérea é de mais de 1,5 km. É uma estrutura poderosa, que tem muitos componentes. Então, foi uma coisa completamente fora de uma situação previsível", disse em entrevista ao Bom dia SP, da TV Globo.

Segundo o gerente, a situação piorou porque houve a presença de passageiros na via.

"Quando o trem partia da estação do Brás em direção a Estudantes, esse trem teve um problema com o pantógrafo. E só não foi resolvido mais rápido porque houve um desembarque na via. Como estava muito próximo da estação, o passageiro achou melhor descer na via e voltar. E, quando isso acontece, até por uma razão de segurança, a resposta nossa para retorno a uma operação normal, ela fica comprometida", afirmou.

O gerente-geral da CPTM afirmou que ainda não se sabe o que causou o problema.

"É muito cedo para a gente ver exatamente o que aconteceu. O que nós sabemos é que nessa interface pantógrafo e rede aérea houve esse problema. Nós estamos falando de uma estrutura gigantesca. Então, nós temos comissões permanentes aqui de análise de segurança. Vamos fazer devidamente a apuração e nós não sabemos ainda especificamente o que aconteceu porque nós nos concentramos em retornar à normalidade", ressaltou.

Os intervalos médios nos trechos entre Palmeiras Barra-Funda e Tatuapé e Estudantes e Corinthians-Itaquera ficaram em oito minutos, e no trecho entre Tatuapé e Corinthians-Itaquera em 16 minutos.

As transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera foram abertas e o sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência) foi acionado para auxiliar os passageiros nos deslocamentos entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé.

Os passageiros também podem optar pela linha 12-safira da CPTM, além dos ônibus e da linha 3-vermelha do metrô.

Em razão disso, na linha 3-vermelha, por exemplo, as estações ficaram bem cheias e os passageiros levaram mais tempo para conseguir passar pelas catracas e conseguir entrar nos vagões, que circulam lotados.

A companhia pediu desculpas pelos transtornos causados.