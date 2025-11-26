SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três policiais militares da Bahia foram condenados à prisão por agredirem e insultarem um jovem que usava cabelo black power em Salvador. O caso ocorreu em 2020, e a

Os policiais foram condenados por tortura racial contra o adolescente, que tinha 17 anos na época do ocorrido. A condenação foi confirmada nesta quarta-feira pelo MPBA (Ministério Público da Bahia).

PMs foram condenados a penas entre dois e três anos de prisão. O soldado Laércio Santos Sacramento, autor das agressões, teve a maior pena: três anos e 11 meses de prisão em regime fechado.

Outros dois PMs foram condenados por presenciarem as agressões e se omitirem. O sargento Roque Anderson Dias da Rocha e o soldado Mário Moraes Caldeira foram condenados a penas de dois anos e sete meses em regime aberto.

Todos perderam seus cargos dentro da Polícia Militar. O UOL tenta localizar as defesas dos três e havendo manifestação, este texto será atualizado.

AGRESSÕES E XINGAMENTOS

PM alegou que o jovem não era trabalhador pois tinha o cabelo black power. Em um vídeo que registrou o momento da abordagem, o adolescente levou socos nas costelas e um pontapé, além de ter sido xingado: "Você para mim é ladrão, você é vagabundo. Olha essa desgraça desse cabelo aqui". As agressões aconteceram enquanto um grupo de jovens caminhava por uma via do bairro Paripe, na capital baiana.

À época, o adolescente disse ao UOL que achou que iria morrer. Sob anonimato, ele disse: "O que me agrediu perguntou o que a gente fazia ali, o que estava acontecendo. Eu falei que não estava acontecendo nada. Falei era trabalhador, que estudava. Do nada, fui chamado de ladrão, de vagabundo. Aí ele [o policial] só parou de me bater quando o outro o chamou para ir embora".

Em razão das agressões, o jovem cogitou cortar o cabelo. Ele estudava e fazia bicos para ajudar em casa, conforme relatou na ocasião.